Как точно определить по позам для сна вдвоем, какие в паре отношения

Некоторые влюбленные отворачиваются, но при этом прижимаются спинами. Это говорит о наличии прочной связи и одновременно важности личного пространства. По словам эксперта, обычно так спят люди, которые немного пробыли вместе и чувствуют себя расслабленно или недавно встречаются и еще не совсем доверяют друг другу.

Существует еще один вариант сна — спина к спине, но без соприкосновения. «Это указывает на безопасность, связь и то, что каждый человек наслаждается своей независимостью, но любит воссоединяться, чтобы разделить свой день друг с другом», — рассказала Энн The Sun.

О крепких отношениях свидетельствует типичная поза из фильмов, когда один партнер лежит на груди другого. А если оба возлюбленных спят на животе, ни о какой эмоциональной близости между ними не идет и речи. Таким образом, они как бы защищают свою переднюю часть тела, что свидетельствует о беспокойстве и отсутствии сексуального доверия.

Как сообщает специалист, отношения в паре, засыпающей вместе, а следом возвращающейся на свое спальное место, идеальный вариант. Что означает близость и одновременно независимость. Это обычно свойственно партнерам, которые давно вместе и им комфортно друг с другом.

Характерно для новых отношений, когда влюбленные уже успели сблизиться и стали зависимыми, засыпать буквально спутавшись. От того, сколько вы занимаете места в кровати, зависит, кто будет главным. Например, если ваша голова и любимого находятся на одном расстоянии от изголовья, значит, отношения будут равноправными.