Если вы дарите подарки или даете деньги на благотворительность, то испытываете счастье. Ученые объясняют всплеск положительных эмоций тем, что щедрость особым образом сказывается на работе мозга.

Общество в целом выигрывает от того, что вы безвозмездно отдаете другим людям вещи или деньги. Но если посмотреть на ваше поведение с точки зрения экономической теории, то вы несете убытки, когда тратитесь на чужие нужды. В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communicatins ученые выяснили, кoак работает щедрость на физиологическом уровне и почему она вызывает чувство счастья.

Для поиска ответа, команда психологов, экономистов и нейробиологов использовала функциональную магнитно-резонансную томографию (МРТ). Участники исследования обещали потратить деньги в течение следующих 4 недель либо на других (экспериментальная группа), либо на себя (контрольная группа). Кроме того, участники обеих групп должны были сделать подарок знакомому человеку, причем на него они могли потратить от 3 до 25 швейцарских франков (примерно от 190 до 1575 руб.).

Исходя из полученных результатов, ученые сделали вывод, что у людей, «принужденных» быть щедрыми, активизировался вентральный стриатум – зона в мозге, известная как «центр поощрения». Она же активизируется, когда человек испытывает удовольствие, например, от еды, секса, видеоигр или наркотиков.

Эти результаты показывают, что если вы возьмете на себя обязательства помогать другим, участвовать в волонтерской деятельности или дарить подарки окружающим, то вы станете более счастливым человеком. Иными словами, это состояние можно вызвать у себя намеренно.

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