Тапочки вместо свахи: как домашняя обувь поможет выйти замуж

Для обряда потребуются тапочки. Например, для привлечения работяги выбирайте простую и недорогую обувь, а для статусного — солидную и дорогую. Чтобы возлюбленный был высоким, купите их на размер больше, а для низкорослого, соответственно, меньше.

«Купленные тапки ни в коем случае нельзя кому-либо давать надеть. Женщина должна как можно чаще обращаться к ним и рассказывать, какого будущего мужа она представляет. А для большего результата тапки можно брать с собой в те места, куда незамужней хотелось бы в будущем ходить с любимым. После возвращения домой следует их оставить на несколько дней в прихожей носками в квартиру. Спустя нужное количество времени надеть на руки, потопать ими по полу и сказать: "Суженый-милый, без вредных привычек, судьбой мне дарованный, явись"», — пишет Rsute.