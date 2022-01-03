Тапочки вместо свахи: как домашняя обувь поможет выйти замуж
Для обряда потребуются тапочки. Например, для привлечения работяги выбирайте простую и недорогую обувь, а для статусного — солидную и дорогую. Чтобы возлюбленный был высоким, купите их на размер больше, а для низкорослого, соответственно, меньше.
«Купленные тапки ни в коем случае нельзя кому-либо давать надеть. Женщина должна как можно чаще обращаться к ним и рассказывать, какого будущего мужа она представляет. А для большего результата тапки можно брать с собой в те места, куда незамужней хотелось бы в будущем ходить с любимым. После возвращения домой следует их оставить на несколько дней в прихожей носками в квартиру. Спустя нужное количество времени надеть на руки, потопать ими по полу и сказать: "Суженый-милый, без вредных привычек, судьбой мне дарованный, явись"», — пишет Rsute.
После завершения обряда тапочки следует оставить в прихожей. Считается, что через недели или месяцы девушка встретит суженого, а если нет, значит, в обсуждаемой процедуре была допущена ошибка.
Когда мужчина появился в жизни, но он оказался не таким человеком, которым его представляла себе женщина, от него реально избавиться. В таком случае поставьте тапки носками к двери и проговорите: «Суженый с вредными привычками (с плохим характером и тому подобное), отъявись». В противном случае просто выбросьте заговоренную домашнюю обувь.
Фото: freepik.com