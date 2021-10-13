Как разговаривать с ребенком о предстоящем разводе, чтобы не травмировать его психику

Чтобы не нанести ребенку психологическую травму своим известием, необходимо разговаривать c ним на данную тему и правильно объяснять ситуацию. Об этом сообщает The Sun.

Детям от двух до шести лет не стоит преподносить информацию так, что родители перестали любить друг друга. Лучше всего подходит следующая формулировка: «Мама и папа больше не живут вместе. Мы оба всегда будем рядом, чтобы заботиться и любить тебя».

В результате развода родителей ребенок 7-11 лет может посчитать, что каким-то образом причастен к происходящему, потому важно заверить его, что это не так. В таком возрасте стоит рассказать об этом школьным учителям, чтобы и они могли наблюдать поведение вашего чада.

У подростков от 12 до 16 лет расставание мамы и папы нередко вызывает некий бунт. Они могут перестать хорошо учиться в школе, вовремя приходить домой, стать более агрессивными и стремиться отдалиться от семьи. «Обоим родителям рекомендуется проводить время один на один с ребенком, чтобы он чувствовал, что вы любите его и хотите быть рядом», — сообщает доктор Радкин.

Когда ребенку больше 17 лет и он узнает о намерении родителей развестись, ему может показаться, что все года «счастливой» совместной жизни были основаны на лжи, якобы вы оставались вместе только ради него. В данном случае важно показать, что это не так, и отметить, что вы не заставите выбирать его между отцом и матерью в будущем.