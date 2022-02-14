Как проявлять инициативу и не бояться отказов: способы распрощаться с одиночеством
По словам специалиста, нужно сместить фокус внимания с 14 февраля на каждый день повседневности и разрешить себе не только во время праздника влюбленных чувствовать себя нужным.
Также важно вспомнить, с кем вам было хорошо. Причем это не обязательно должен быть представитель противоположного пола. Наверняка, если хорошо покопаться в своих воспоминаниях, в голову придет человек, с которым было бы приятно пообщаться. Тогда можно договориться о встрече и скрасить свой вечер, не проведя его в одиночестве.
Чтобы быть привлекательным для людей, следует начать с себя и интересоваться окружающими. Вдобавок важно понимать, что в отказах во встрече, прогулке нет ничего страшного, потому не надо нервничать и переживать по этому поводу.
«Тема заключается не в том, как не быть одинокими 14 февраля, а в том, как в целом разрешить себе взаимодействовать с другими людьми, проводить время и, самое главное, не ждать, когда пригласят вас. Пригласите вы!» — заключил Альберт Сафин в разговоре с life.
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