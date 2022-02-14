Как проявлять инициативу и не бояться отказов: способы распрощаться с одиночеством

По словам специалиста, нужно сместить фокус внимания с 14 февраля на каждый день повседневности и разрешить себе не только во время праздника влюбленных чувствовать себя нужным.

Также важно вспомнить, с кем вам было хорошо. Причем это не обязательно должен быть представитель противоположного пола. Наверняка, если хорошо покопаться в своих воспоминаниях, в голову придет человек, с которым было бы приятно пообщаться. Тогда можно договориться о встрече и скрасить свой вечер, не проведя его в одиночестве.