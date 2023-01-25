Как при разводе разделить совместно нажитое имущество мирным путем

Увы, не каждая семейная пара может сохранить любовь, и тогда в жизни наступает развод. Нередко к негативным эмоциям от разрушенного счастья добавляется и неприятная процедура раздела совместно нажитого имущества. В эксклюзивной беседе с порталом WomanHit адвокат Екатерина Лебедева поделилась полезными советами для экс-супругов.

Согласно Семейному кодексу РФ, раздел совместно нажитого имущества предусматривается в равных долях. При этом очень важно, чтобы квартира была приобретена не до брака и не на личные деньги одним из супругов. В таком случае раздел невозможен. Однако, если вы внесли материальный вклад в личное имущество экс-избранника, в результате чего стоимость недвижимости в разы поднялась, то вы получаете право на выделение доли и получение компенсации.

Как можно понять, в подобной ситуации много подводных камней. Чтобы избежать трудностей и разойтись мирным путем Екатерина советует:

во-первых, продать совместно нажитое имущество и поделить деньги поровну;

во-вторых, выделить равные доли в квартире. После этого каждый из супругов сможет распоряжаться квартирой в рамках долевой собственности.