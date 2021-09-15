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Как понять, что ваш партнер — нарцисс, и почему от него надо бежать

Нарциссизм считается одним из видов расстройств личности, которое характеризуется завышенным чувством собственной значимости, глубокой потребностью в чрезмерном внимании и восхищении, отсутствием сочувствия к другим и проблемными отношениями, поскольку со временем человек снимет фальшивую маску и сложностей с партнером не избежать. Люди с таким расстройством любят окружать себя теми, кто будет подпитывать их эго, и умеют вытягивать из них комплименты.
Как понять, что ваш партнер — нарцисс, и почему от него надо бежать

Как сообщают в Mirror, нарциссы создают о себе хорошее впечатление: показывают себя уверенной личностью, очаровательными и харизматичными. Между тем за этой маской может скрываться хрупкая личность с низкой самооценкой, которая чувствует себя уязвимой перед малейшей критикой. Люди, страдающие этим заболеванием, как правило, несчастливы и неудовлетворены собственной жизнью, что чревато депрессией, тревогой или суицидальными мыслями.

Причины возникновения нарциссического расстройства личности не известны, но специалисты предполагают, что на развитие болезни могут повлиять генетика, нарушения мозга и жизненный опыт (плохие отношения с родителями).

Обнаружить наличие нарциссизма у партнера возможно по нескольким признакам:

  • Чувствует собственную важность;
  • Поглощен фантазиями о неограниченном успехе, власти, красоте или идеальной любви;
  • Убежден в своей уникальности;
  • Требует чрезмерного восхищения;
  • Считает себя постоянно правым;
  • Эксплуатирует людей;
  • Не умеет сочувствовать;
  • Завидует другим;
  • Демонстрирует высокомерие.

Специалисты считают, при обнаружении даже половины вышеперечисленных признаков необходимо обратиться к врачу.

Также проверьте человека на наличие болезни с помощью одного способа: попробуйте критиковать его и следите за ответной реакцией. При нарушениях психики нарциссы становятся нетерпеливыми и сердитыми, если с ними не обращаются по-особому. Кроме того, они легко чувствуют себя ущемленными, реагируют на критику с яростью или презрением и, чтобы самоутвердиться, стараются принизить другого человека. Также такие люди испытывают трудности с контролем эмоций и поведения, тяжело переносят стресс и адаптируются к изменениям, чувствуют себя подавленными и угрюмыми, когда ими не восторгаются, а в душе ощущают незащищенность, стыд, уязвимость и унижение.

Фото: freepik.com