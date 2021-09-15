Как понять, что ваш партнер — нарцисс, и почему от него надо бежать

Как сообщают в Mirror, нарциссы создают о себе хорошее впечатление: показывают себя уверенной личностью, очаровательными и харизматичными. Между тем за этой маской может скрываться хрупкая личность с низкой самооценкой, которая чувствует себя уязвимой перед малейшей критикой. Люди, страдающие этим заболеванием, как правило, несчастливы и неудовлетворены собственной жизнью, что чревато депрессией, тревогой или суицидальными мыслями.

Причины возникновения нарциссического расстройства личности не известны, но специалисты предполагают, что на развитие болезни могут повлиять генетика, нарушения мозга и жизненный опыт (плохие отношения с родителями).

Обнаружить наличие нарциссизма у партнера возможно по нескольким признакам:

Чувствует собственную важность;

Поглощен фантазиями о неограниченном успехе, власти, красоте или идеальной любви;

Убежден в своей уникальности;

Требует чрезмерного восхищения;

Считает себя постоянно правым;

Эксплуатирует людей;

Не умеет сочувствовать;

Завидует другим;

Демонстрирует высокомерие.

Специалисты считают, при обнаружении даже половины вышеперечисленных признаков необходимо обратиться к врачу.

Также проверьте человека на наличие болезни с помощью одного способа: попробуйте критиковать его и следите за ответной реакцией. При нарушениях психики нарциссы становятся нетерпеливыми и сердитыми, если с ними не обращаются по-особому. Кроме того, они легко чувствуют себя ущемленными, реагируют на критику с яростью или презрением и, чтобы самоутвердиться, стараются принизить другого человека. Также такие люди испытывают трудности с контролем эмоций и поведения, тяжело переносят стресс и адаптируются к изменениям, чувствуют себя подавленными и угрюмыми, когда ими не восторгаются, а в душе ощущают незащищенность, стыд, уязвимость и унижение.