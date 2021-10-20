Как по сообщениям определить, что вы не интересны мужчине

По словам специалиста, бывают ситуации, когда девушки при встрече с потенциальным избранником замечательно проводят время, а в переписке общение не ладится. Например, на развернутое сообщение кавалер отвечает кратко или вовсе смайликом. Вероятнее всего, это происходит по одной причине: ему нравится флиртовать с вами при встрече, но в большем он не заинтересован. На то, что мужчина не обладает серьезными намерениями, может указывать и вопрос о размере вашей груди. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Оградиться стоит и от человека, который длительное время отказывался от встречи, а затем вдруг предлагает, например, посмотреть кино у него дома. Если парень действительно заинтересован в девушке, он всегда найдет время увидеться, отметила Ольга Романив. То же самое касается и людей, которые отменяют назначенную встречу без веских причин.

Плохим знаком считается и продолжительное игнорирование сообщений, когда человек оправдывается тем, что не увидел их, а также невыполненное обещание перезвонить. Бессмысленно общаться с мужчиной, заявившим, что он вам ничего не обещал и не должен, заключила психолог.