Как перестать жить по сценарию «жертвы»: особенности поведения хронически несчастных людей

Для обсуждаемого типа личности характерно следующее поведение: они всем недовольны, постоянно обижены и подавлены, неуверенные, обесценивают, не принимают себя, осуждают окружающих, преувеличивают проблемы.

«Таким образом, можно сделать вывод, что хронически несчастный человек выбирает жизненную стратегию "жертвы", где главный сценарий — страдания», — заявила Зубарева изданию «Аргументы и Факты» и заметила, что максимально устойчивым такое состояние становится к 30 годам.

Плюс ко всему хронически несчастные люди боятся ответственности и предпочитают перекладывать ее на других, концентрируются на негативных событиях, тем самым выбирая страдание как сценарий жизни. Однако выйти из этого замкнутого круга все-таки возможно. В таком случае Евгения Зубарева рекомендует отказаться от обид, осуждений и обвинений окружающих, фокусироваться на положительных моментах и собственных достижениях, не обесценивая себя. Также надо перестать жить чужой жизнью и начать жить своей, не ожидая помощи, поддержки и понимания от окружающих.