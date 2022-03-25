Как освободиться от чувства вины и не отравлять себе жизнь

По словам эксперта, чувство вины — это не врожденное, а приобретенное чувство, которое у нас появляется в детстве, когда взрослые начинают нами манипулировать, чтобы принудить к определенному действию. Затем уже взрослый человек пытается угождать окружающим, а когда это не получается, винит себя.

Так, существует 3 вида вины. Первый называют истинной, когда поступок на самом деле был плохим и человек это осознает. В таком случае остается только сделать выводы и попросить прощения у пострадавшей стороны. Следующая вина — экзистенциальная. Человек испытывает ее перед обществом, перед богом, перед жизнью и самим собой. Часто такие люди в старости считают, что прожили жизнь зря. Для устранения этой проблемы следует найти истоки, понять, откуда берется это чувство, а затем попытаться урегулировать волнующий момент. Последний вид связан с воспитанием и окружением. Под воздействием невротической вины появляется желание угождать, нравиться всем. Этот случай требует помощи специалиста, предупредила Мария Иванова в беседе с радио Sputnik.