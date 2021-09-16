Как определить по языку тела человека, что вы ему понравились на первом свидании

Как сообщают в The Sun, даже раздувшиеся ноздри свидетельствуют об интересе партнера, а именно о сексуальном влечении. Также ваши чувства выдадут глаза, поскольку в результате всплеска гормона дофамина, который вырабатывается при влечении, увеличиваются зрачки.

Кроме того, важен зрительный контакт и улыбка — они помогают не только привлечь партнера, но и вызвать наибольшее доверие и интерес к вам. Когда человеку кто-то симпатичен, он может испытывать волнение и нервничать, из-за чего путается речь. Еще эксперты отметили, что положение ног, направленных внутрь, говорит о том, что вы нравитесь человеку.