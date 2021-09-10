Как определить, что человек, с которым вы встречаетесь, вам подходит

Также важно уметь слушать друг друга несмотря на то, насколько скучным рассказ может вам показаться. Кроме того, Мойл указала на важность так называемых здоровых дискуссий. «С правильным человеком вы должны быть в состоянии выражать противоположные или разные взгляды, не вызывая ссор или даже разрыва отношений», — сказала Кейт. В отношениях важно проявлять интерес к партнеру, а не сидеть, например, в телефоне во время вашего разговора и надо оказывать внимание партнеру даже в мелочах.

Тренер по свиданиям Джеймс Прис считает, что правильный партнер будет поддерживать вас в любой ситуации. «Они успокоят вас, одарят комплиментами и дадут знать, насколько вы удивительны», — передают слова специалиста в Independent. По его словам, для удачных отношений вовсе не обязательно иметь одни и те же интересы, главное, чтобы совпадали ваши ценности и взгляды на жизнь. Также Прис считает, что вы должны быть собой и говорить все, что у вас на уме, не боясь осуждения. Еще один знак кроется в отношении ваших близких к избраннику — если они с ним ладят, не стоит беспокоиться.