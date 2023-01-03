Как не потерять мужа за праздники, если нагрянула свекровь

Во-вторых – будьте тверже. Если ваши вежливые просьбы остаются без внимания - пришла пора сказать более твердо. Не говорите между делом. Настройтесь на разговор, почувствуйте уверенность, подчеркивает Максимычева. Напомните себе, что вы достойны уважения.

Переключите внимание свекрови на себя и скажите: «Любовь Ивановна, я уже просила вас не заходить в комнату без стука. Пожалуйста, не делайте так больше. Это наш дом, и в нем есть правила. Я очень прошу вас их соблюдать». Не уходите сразу, дождитесь внятного ответа. Так она не сможет проигнорировать ваши слова. Когда вы спокойны и уверены, человек это считывает.