Как не потерять мужа за праздники, если нагрянула свекровь
Визит свекрови: три правила для сохранения семьи.
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В начале семейной жизни отношения невестки со свекровью представляют собой тихое, мирное знакомство, однако со временем мать мужа может начать показывать всем своим существом, кто в доме настоящая хозяйка. Поговорили с коучем по отношениям Ниной Максимычевой о том, как не разругаться со свекровью в пух и прах за новогодние праздники, и грамотно отстоять свои границы.
По словам специалиста, в первую очередь стоит помнить о том, что свекровь - не экстрасенс. Часто бывает, что нам что-то не нравится, но мы боимся обидеть человека и делаем вид, что все хорошо. Например, едим блюда, приготовленные свекровью, даже если нам невкусно. В таких ситуациях стоит обратиться к ней мягко и тактично.
Лучше всего завернуть просьбу в два комплимента, например: «У вас очень вкусные пирожки с картошкой! А вот этот борщ для нас слишком наваристый, мы стараемся не употреблять жирную пищу. В следующий раз лучше приготовьте вашу фирменную окрошку, дети ее очень любят». Будьте искренни! Найдите что-то хорошее. Так вы дадите ей почувствовать, что она важна.
Нина Максимычева
Коуч по отношениям
Во-вторых – будьте тверже. Если ваши вежливые просьбы остаются без внимания - пришла пора сказать более твердо. Не говорите между делом. Настройтесь на разговор, почувствуйте уверенность, подчеркивает Максимычева. Напомните себе, что вы достойны уважения.
Переключите внимание свекрови на себя и скажите: «Любовь Ивановна, я уже просила вас не заходить в комнату без стука. Пожалуйста, не делайте так больше. Это наш дом, и в нем есть правила. Я очень прошу вас их соблюдать». Не уходите сразу, дождитесь внятного ответа. Так она не сможет проигнорировать ваши слова. Когда вы спокойны и уверены, человек это считывает.
В-третьих, если вы понимаете, что договориться со свекровью невозможно - задумайтесь, как избежать ее визитов. Встречайтесь в кафе или предложите погулять с детьми всем вместе. Договоритесь о встрече на ее территории. Вряд ли вам будет там комфортно, зато никто не будет хозяйничать в вашем доме. Поговорите с супругом о возможности встречаться с мамой без вас. По словам коуча по отношениям, стереотип, что семья должна собираться вместе - очень силен. Но это ваша жизнь, и вы не обязаны делать то, что вам не нравится.
Во время разговора не нападайте и не говорите ничего плохого супругу о его матери. Говорите о себе. Поделитесь своими переживаниями. Мужчины часто избегают разговоров о том, что женщину что-то не устраивает. Они чувствуют опасность и закрываются, либо пытаются напасть в ответ. Но если вам удастся донести, что вы пришли с миром - то он скорее всего пойдет навстречу.
Нина Максимычева
Коуч по отношениям