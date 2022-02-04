Как не паниковать в стрессовой ситуации и принимать правильные решения
По словам эксперта, из-за паники мысли начинают путаться, логическое мышление блокируется, а оно обычно помогает находить нестандартные решения в сложных ситуациях. Поэтому следует взять себя в руки и постараться успокоиться.
Для этого попробуйте выполнять расслабляющие упражнения, которые позволяют упорядочить мысли. Например, сконцентрироваться на кончике носа и успокоить дыхание или же наполнить легкие воздухом, а затем выдыхать на каждые четыре счета до тех пор, пока не получится избавиться от тревожного состояния. Об этом пишет «ФАН».
Тем не менее, когда паника началась, следует подумать, как бы в подобной ситуации себя повел какой-либо авторитетный для вас человек. «Если началась паника и вы не можете выйти из этого состояния, попробуйте также обратиться к значимой для вас личности, которая очень уравновешена и находит выход из любой ситуации, поставьте ее на свое место, что бы она сделала, сказала, как бы реагировала. Это абстрагирование от ситуации помогает временно выйти из нее и посмотреть со стороны», — заключила Александра Миллер.
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