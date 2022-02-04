Как не паниковать в стрессовой ситуации и принимать правильные решения

По словам эксперта, из-за паники мысли начинают путаться, логическое мышление блокируется, а оно обычно помогает находить нестандартные решения в сложных ситуациях. Поэтому следует взять себя в руки и постараться успокоиться.

Для этого попробуйте выполнять расслабляющие упражнения, которые позволяют упорядочить мысли. Например, сконцентрироваться на кончике носа и успокоить дыхание или же наполнить легкие воздухом, а затем выдыхать на каждые четыре счета до тех пор, пока не получится избавиться от тревожного состояния. Об этом пишет «ФАН».