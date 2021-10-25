Как добиться долгожданного предложения руки и сердца и при этом не испугать избранника

Если для вас главное крепкие семейные отношения в любви и гармонии, существует несколько ценных советов. Как скорее получить предложение руки и жить долго и счастливо рассказала интегративный психолог, гипнотерапевт и НЛП-тренер Ольга Адрианова. В первую очередь не стоит зацикливаться на замужестве и постоянно намекать на это своему партнеру, поскольку это только отталкивает мужчин.

По словам психолога, важно не забывать следить за собой и любить себя. «Когда женщина кайфует от своего отражения, ей нравится, как она выглядит, она классная, ухоженная, от нее исходит такая энергетика и о ней хочется заботиться. Когда она не кайфует от своего внешнего вида, те же самые отношения в браке просто угасают», — рассказала Адрианова в беседе с «Пятым каналом».

Конечно, можно не ждать от мужчины предложения, а сделать его самой, но нужно ли вам это? Всякая активность женщины в делах, где она неуместна, провоцирует пассивность мужчины. Не лучшим решением будет и прибегнуть к манипуляциям, поскольку союз с человеком, который к нему не готов, точно не окажется счастливым.

Важно строить отношения с мужчиной, у которого совпадают с вами взгляды на жизнь и семью. «Договариваться о правилах поведения в море нужно на берегу. Еще в самом начале ваших отношений надо выяснить, кто как относится к семейной жизни. Вполне возможно, что одному из вас это вообще не нужно. Затем внутри себя в голове дай себе срок, сколько ты готова кайфовать в этих отношениях, наслаждаться ими без обручального колечка на пальце? И по истечении этого срока спокойно его спроси о его намерениях касательно вашей совместной жизни», — говорит Анна и рекомендует не гнаться за штампом в паспорте, а просто наслаждаться друг другом.