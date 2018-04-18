Кабаева помогает Джигарханяну начать новую жизнь после тяжелого развода

Друг Армена Борисовича Джигарханяна поделился с журналистами «Комсомольской правды» последними новостями из жизни актера. Выяснилось, что артист старается даже не вспоминать о бывшей супруге Виталине Цымбалюк-Романовской. К счастью, у него это вполне получается — Армен Борисович полон планов развития его театра.

«Мы хотим поднять театр. Сейчас привлекаем спонсоров. Фонд Алины Кабаевой, например, помогает Армену Борисовичу. Спасибо им. У них с Джигарханяном давняя дружба. Фонд выделяет средства на подготовку новых спектаклей», — рассказал приятель актера Артур Согомонян.