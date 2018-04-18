Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Кабаева помогает Джигарханяну начать новую жизнь после тяжелого развода

1 / 12
Алина Кабаева
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Журналисты выяснили, что связывает экс-гимнастку и пожилого актера.

Друг Армена Борисовича Джигарханяна поделился с журналистами «Комсомольской правды» последними новостями из жизни актера. Выяснилось, что артист старается даже не вспоминать о бывшей супруге Виталине Цымбалюк-Романовской. К счастью, у него это вполне получается — Армен Борисович полон планов развития его театра.

«Мы хотим поднять театр. Сейчас привлекаем спонсоров. Фонд Алины Кабаевой, например, помогает Армену Борисовичу. Спасибо им. У них с Джигарханяном давняя дружба. Фонд выделяет средства на подготовку новых спектаклей», — рассказал приятель актера Артур Согомонян.

Напомним, что в прошлом году Армен Джигарханян со скандалом развелся с молодой супругой Виталиной. Оказалось, что женщина может быть причастна к мошенничеству с финансовым состоянием и недвижимостью, принадлежащей Джигарханяну. Следствие все еще продолжается.

Фото: Pravda Komsomolskaya, Alexander Chernykh, Dmitriy Purtov, Gennadii Usoev, Olga Kravets, Alexander Keltik, Semen Likhodeev, Anatoly Lomohov, Natalya Loginova / Global Look Press

Обсуждаемое
Гороскоп