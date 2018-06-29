«К счастью это не имеет отношения»: 33-летняя Пересильд объяснила, почему не выходит замуж за 66-летнего Учителя

Актриса Юлия Пересильд долго скрывала свой роман с режиссером Алексеем Учителем и не подтверждала, что родила от него двух дочерей. Однако не так давно влюбленные все же рассекретились. Тем не менее Юлия и Алексей не торопятся вступать в брак.

Многим казалось, что медлит именно Алексей Ефимович (поскольку до сих пор неизвестно, оформил ли он развод с первой женой Кирой Саксаганской), но Юлия твердо заявила в интервью журналу OK!, что дело в ней — она оглядывается на печальный опыт своих друзей.