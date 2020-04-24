Избранница 59-летнего Александра Цекало заменяет неумение готовить другими женскими талантами

«Ты любишь готовить?», — задал Дарине вопрос подписчик.

«Скажем так, я отвратительный повар, который компенсирует это сполна в постели», — ответила она.

Об отношениях пары стало известно более года назад. В ноябре 2018-го в Сети поползли слухи о том, что Александр Цекало изменяет своей жене, младшей сестре Веры Брежневой Виктории Галушке, с эффектной брюнеткой. Очевидцы сообщили, что он «не стеснялся демонстрировать чувства к знойной брюнетке: то и дело сливался с ней в страстных поцелуях, нашептывал что-то на ухо и нежно прикасался губами к рукам». В январе Александр объявил о разводе с женой и помолвке с новой возлюбленной. С тех пор пара живет в любви и согласии в США.

Цекало был женат три раза — первыми его супругами были певицы Алена Шиферман и Лолита Милявская, обеим, по признаниям женщин, он был неверен. От Виктории Галушки у него есть дочь Саша и сын Миша. Также, по неподтвержденной информации, существует еще один маленький ребенок