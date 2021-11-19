Избегание встреч, скрытие эмоций и другие странности в поведении мужчин после расставания

Женщины считают, что их бывший должен переживать, но они умело скрывают свои эмоции. При этом, если чувства были действительно сильными, мужчина теряется и все вокруг для него обретает серый оттенок, предупреждает специалист.

Иногда женщины ощущают холод со стороны партнера, это может говорить о том, что ему сложно справляться со своими эмоциями, потому он попросту блокирует их. Это происходит из-за определенного типа воспитания, когда мальчику объясняют, что проявление чувств считается слабостью. «Единственное, на что способен такой мужчина, — на подавление сокровенного, этим и объясняется его самоотстранение от любовной проблемы, прерывание любых контактов, чтобы в одиночку попытаться отрегулировать свое негативное эмоциональное состояние», — рассказала психолог «Пятому каналу».

По словам Алии Королевой, на самом деле мужчина продолжает любить вас, потому важно оставаться в теплых и дружеских отношениях, а также поблагодарить его за счастливые моменты. Так, возможно ему помочь справиться с эмоциями.