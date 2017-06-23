Достаточно справиться с чувством, которое правит миром, чтобы изменить будущее.

В одной из своих последних статей, опубликованных на «Psychology Today», психотерапевт и доктор наук Джон Амодео пишет, что для человечества опасны главы государств, не справившиеся с внутренним стыдом. Оно заставляет их быть агрессивными и жесткими, что в свою очередь влияет на их политическую деятельность.

Люди, постигшие неудачу в детстве и не получившие поддержку родителей, в качестве самозащиты выбирают агрессию. Кроме того, они надевают маску, чтобы создать впечатление, будто держат любую ситуацию под контролем и знают обо всем лучше остальных. Исходя из этого наблюдения, исследователь делает вывод, что эксцентричные и самодовольные политики на самом деле стыдятся чего-то в глубине души. За их внешней самоуверенностью скрывается детская беспомощность, боязнь провала и острая нехватка восхищения и признания.

Доктор Амодео уверен: чем образованнее электорат, тем ниже вероятность того, что им можно управлять с помощью громких заявлений. Распознав подобную манипуляцию, граждане не позволят таким политикам прийти к власти и причинить вред человечеству (развязать войну, начать кровопролитную революцию). Психотерапевт также считает, что стоит больше доверять политикам, которые проявляют свою человечность и ранимость, признают свои ошибки и не считают себя всесильными.

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