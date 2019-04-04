«Из-за этой ситуации мне очень больно»: 26-летний Сергей Зверев-младший попросил финансовой помощи у приемного отца, пригрозив судом

Долгое время поклонники даже не подозревали, что Сергей Зверев растит сына Сергея-младшего не как родного, а как приемного. Когда мальчик был подростком, он узнал об этом от бабушки, но продолжал жить с отцом. А уже повзрослевший Сергей, поссорившись с приемным родителем, переехал в подмосковную Коломну, решил жениться и обзавестись собственным жильем. Однако на этом этапе молодой человек столкнулся с финансовыми трудностями.

«Мне не хочется ругаться с отцом, но мне придется с ним судиться. Речь идет о трехкомнатной квартире на Тверской. Я там прописан. Но я даже не на нее претендую. Я хочу, чтобы он помог мне купить квартиру в Коломне. У меня своя семья. У меня должна быть своя жилплощадь. Из-за этой ситуации мне очень больно», — поделился герой свежего эпизода «Прямого эфира» в студии шоу.