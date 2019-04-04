«Из-за этой ситуации мне очень больно»: 26-летний Сергей Зверев-младший попросил финансовой помощи у приемного отца, пригрозив судом

Долгое время поклонники даже не подозревали, что Сергей Зверев растит сына Сергея-младшего не как родного, а как приемного. Когда мальчик был подростком, он узнал об этом от бабушки, но продолжал жить с отцом. А уже повзрослевший Сергей, поссорившись с приемным родителем, переехал в подмосковную Коломну, решил жениться и обзавестись собственным жильем. Однако на этом этапе молодой человек столкнулся с финансовыми трудностями.
«Мне не хочется ругаться с отцом, но мне придется с ним судиться. Речь идет о трехкомнатной квартире на Тверской. Я там прописан. Но я даже не на нее претендую. Я хочу, чтобы он помог мне купить квартиру в Коломне. У меня своя семья. У меня должна быть своя жилплощадь. Из-за этой ситуации мне очень больно», — поделился герой свежего эпизода «Прямого эфира» в студии шоу.
Более того, Сергей-младший признался, что в последнее время у него появились проблемы со здоровьем, которые он тоже хочет решить с помощью средств Зверева-старшего: «Я начал просыпаться с удушьем. Была у меня астма, но потом она перешла в другое русло. Я хочу перепровериться в московских частных клиниках. Я боюсь засыпать, потому что могу не проснуться».
Биологическая мама Виктория Парфенова, которую Сергей нашел лишь недавно, и бабушка Нина Семеновна поддержали юношу. У них нет денег, чтобы помочь парню, но они считают, что если стилист взял на себя ответственность воспитывать ребенка, то он и должен его обеспечить. А вы как считаете?
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Instagram