«Из Монако в Россию за любовью»: Виктория Боня призналась, что мечтает о романе с соотечественником

Известный блогер Денчик опубликовал в своем блоге очередной короткий видеоролик из недавнего интервью с Викторией Боней. Речь в отрывке зашла об отношениях модели с иностранцами — напомним, Виктория долго жила с ирландцем Алексом Смерфитом, от которого родила единственную дочку, а затем какое-то время, по слухам, встречалась с бельгийским футболистом Маруаном Феллайни.

На Каннском кинофестивале в этом году Боня позировала фотографам уже с новым иностранцем — французским миллиардером Пьером Андюраном. Но отношения с ним были краткими — всего несколько месяцев. Судя по всему, Виктория разочаровалась в заграничных красавцах, поскольку заявила Денчику: «Русские мужчины — самые-самые хорошие на планете. Я поняла, я завязываю с иностранцами. Мне нужен простой русский парень. Я думаю, он будет ближе ко мне по менталитету. Он сможет понять лишь по одному взгляду, что не так, обнимет, когда тебе это нужно».