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«Из Монако в Россию за любовью»: Виктория Боня призналась, что мечтает о романе с соотечественником

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Боня

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39-летняя Виктория Боня осознала, что ей хватило отношений с иностранцами.

Известный блогер Денчик опубликовал в своем блоге очередной короткий видеоролик из недавнего интервью с Викторией Боней. Речь в отрывке зашла об отношениях модели с иностранцами — напомним, Виктория долго жила с ирландцем Алексом Смерфитом, от которого родила единственную дочку, а затем какое-то время, по слухам, встречалась с бельгийским футболистом Маруаном Феллайни.

На Каннском кинофестивале в этом году Боня позировала фотографам уже с новым иностранцем — французским миллиардером Пьером Андюраном. Но отношения с ним были краткими — всего несколько месяцев. Судя по всему, Виктория разочаровалась в заграничных красавцах, поскольку заявила Денчику: «Русские мужчины — самые-самые хорошие на планете. Я поняла, я завязываю с иностранцами. Мне нужен простой русский парень. Я думаю, он будет ближе ко мне по менталитету. Он сможет понять лишь по одному взгляду, что не так, обнимет, когда тебе это нужно».

На вопрос блогера о том, как же Виктория собирается жить роскошной жизнью, к которой она привыкла и которую ей обеспечивали спутники-иностранцы, модель ответила, что и сама много работает и в состоянии обеспечить безбедную жизнь себе и дочери. К слову, около двух месяцев назад Виктория Боня призналась подписчикам, что не была счастлива в прошлых отношениях. Возможно, бывшие избранники Виктории не могли дать ей то, в чем она нуждалась, и дело вовсе не в деньгах.

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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