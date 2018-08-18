Иван Ургант нежно поздравил падчерицу с совершеннолетием

Напомним, Эрика крайне неохотно рассказывает о личной и семейной жизни, да и ее отчим, как правило, не комментирует эту тему. Но даже по редким снимкам, мелькающим в микроблоге Ивана, видно, что в его семье царит идиллия.

Фото и видео: Instagram