Иван Телегин показал нежное фото с растрепанной Пелагеей и раскрыл ее домашнее прозвище

В последнее время все чаще в Instagram хоккеиста Ивана Телегина стали появляться фотографии с его возлюбленной — певицей Пелагеей. В этот вторник он опубликовал очередной совместный снимок с женой и раскрыл ее домашнее прозвище.
«Дорогие болельщики, Спасибо за поддержку ! Долгие годы мы шли к этому ВМЕСТЕ ! Я благодарен нашей команде , Тренерскому штабу и всей нашей дружной красно-синей семье ЦСКА! ЦВБП !!! Спасибо моей прекрасной Посе , за то что она всегда рядом в трудные и счастливые моменты», — написал он.
Фото: Instagram Ивана Телегина
Подписчики всегда рады фото и видеороликам, в которых их любимцы предстают такими, какие они есть. Долгое время Иван Телегин и Пелагея скрывали подробности своих отношений от посторонних глаз и не радовали их подобными постами.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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