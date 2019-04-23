Иван Телегин показал нежное фото с растрепанной Пелагеей и раскрыл ее домашнее прозвище

В последнее время все чаще в Instagram хоккеиста Ивана Телегина стали появляться фотографии с его возлюбленной — певицей Пелагеей. В этот вторник он опубликовал очередной совместный снимок с женой и раскрыл ее домашнее прозвище.

«Дорогие болельщики, Спасибо за поддержку ! Долгие годы мы шли к этому ВМЕСТЕ ! Я благодарен нашей команде , Тренерскому штабу и всей нашей дружной красно-синей семье ЦСКА! ЦВБП !!! Спасибо моей прекрасной Посе , за то что она всегда рядом в трудные и счастливые моменты», — написал он.