«Историческая встреча Императрицы и Примадонны»: поклонники обсуждают совместное фото Аллегровой и Пугачевой

На днях Игорь Николаев немало удивил подписчиков в Instagram, анонсировав выпуск шоу «Сегодня вечером», посвященный его творчеству. Дело в том, что в съемках приняли участие две звезды отечественной эстрады, в репертуаре которых есть песни, написанные композитором — Алла Пугачева и Ирина Аллегрова. Причем артисток давно считают конкурентками и чуть ли не заклятыми врагами.

Тем не менее, 69-летняя Алла Борисовна и 66-летняя Ирина Александровна появились вместе в студии Первого канала и, судя по словам Николаева в его микроблоге, «весело и душевно» провели время. Это видно и на видеоанонсе эпизода, который Игорь также выложил в Сеть — на нем Пугачева и Аллегрова даже танцуют, взявшись за руки.