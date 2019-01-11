«Историческая встреча Императрицы и Примадонны»: поклонники обсуждают совместное фото Аллегровой и Пугачевой

На днях Игорь Николаев немало удивил подписчиков в Instagram, анонсировав выпуск шоу «Сегодня вечером», посвященный его творчеству. Дело в том, что в съемках приняли участие две звезды отечественной эстрады, в репертуаре которых есть песни, написанные композитором — Алла Пугачева и Ирина Аллегрова. Причем артисток давно считают конкурентками и чуть ли не заклятыми врагами.
Тем не менее, 69-летняя Алла Борисовна и 66-летняя Ирина Александровна появились вместе в студии Первого канала и, судя по словам Николаева в его микроблоге, «весело и душевно» провели время. Это видно и на видеоанонсе эпизода, который Игорь также выложил в Сеть — на нем Пугачева и Аллегрова даже танцуют, взявшись за руки.
«Редкий кадр, когда примадонна и императрица российской эстрады вместе, на одной, так сказать, сцене» ( орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.), "Юлия хохочет — еще бы в такую компанию попала простая девчонка!», «А Наташа Королева придет, интересно? Вон Киркоров и Галкин пугачевские появились же», — обсуждают поклонники «невероятные» фото и видео.
Этот выпуск «Сегодня вечером» выйдет в эфир Первого канала уже 12 января. Ждем с нетерпением!
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram