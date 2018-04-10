Исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова развелась с мужем после 20 лет брака

Недавно певица Наталия Власова приняла непростое решение о расставании с мужем Олегом и уже оформила развод. Об этом сообщает портал WomanHit.ru. При этом никакого скандала не было — Наталия разрешила экс-мужу видеть их 11-летнюю дочь Пелагею в любое время.

Причина развода пока не сообщается, в соцсетях Наталия тоже хранит загадочное молчание. Но звезда удалила все снимки с мужем.