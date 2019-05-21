Ирину Шейк и Брэдли Купера застали вместе во время прогулки на фоне слухов об их расставании

На прошедшем в начале мая бале костюма Met Gala — 2019 Ирина Шейк блистала в одиночестве, ее возлюбленный Брэдли Купер на таком значимом мероприятии не появился. Это укрепило публику во мнении, что пара распалась. Поклонники модели и актера затаив дыхание следили за новостями, но официальные представители Купера и Шейк информацию никак не комментировали.
И вот на радость фанатам появилась информация, что они по-прежнему вместе. Об этом в своем Instagram рассказала поклонница актера Сэнди. Она опубликовала фото с Купером и написала, что встретила его, Ирину и маленькую Лею в парке Лос-Анджелеса.
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This morning I was walking down Venice canals in LA and I came across Bradley 💜 He speaks well French, is nice, and Very Charming 😊 #bradleycooper #celebrity #justhappened #thefashionwell #venicebeach #losangeles #hollywoodlife #movie #la #actors #moviestar #vip #exclusive #fan #dreamscometrue #best
«Я прогуливалась в парке, когда встретила Брэдли. Он отлично говорит по-французски, он очень очарователен», - подписала она снимок. Подписчики закидали ее вопросами: особенно всех интересовало, с кем был Купер. Этот вопрос под фотографией ей задали много-много раз. Сэнди ответила: «Брэдли, Ирина и их дочь были вместе. Но когда я попросила сделать сэлфи, Ирина с девочкой пошли гулять дальше, а Брэдли взял мой телефон и сфотографировался», - пояснила автор поста.
Напомним, что слухи о расставании пары появились после выхода фильма «Звезда родилась», в котором Купер снялся вместе с Леди Гагой. Они настолько правдоподобно показали влюбленность на экране, а после и на официальных мероприятиях во время промо картины, что все подумали, что разрыв произошел из-за Гаги.
Фото: Daziram/ Geisler-Fotopress/ Global Look press
Певица над этим посмеялась: «Мы хотели, чтобы вы увидели любовь. Это любовная история. Брэдли - режиссер фильма и автор всех музыкальных сцен. Для нас эта связь была очень важна. Когда вы поете песню о любви, вы хотите, чтобы люди это почувствовали, поверили вам. Мы с Брэдли проделали прекрасную работу и обманули вас!», - признавалась певица и актриса.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Hubert Boesl, Dave Bedrosian, Birdie Thompson, Kika Press, Ray Tang, Panoramic, Daziram/ Geisler-Fotopress/ Global Look press
Видео: youtube.com/ Vogue Paris
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