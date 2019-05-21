Ирину Шейк и Брэдли Купера застали вместе во время прогулки на фоне слухов об их расставании

На прошедшем в начале мая бале костюма Met Gala — 2019 Ирина Шейк блистала в одиночестве, ее возлюбленный Брэдли Купер на таком значимом мероприятии не появился. Это укрепило публику во мнении, что пара распалась. Поклонники модели и актера затаив дыхание следили за новостями, но официальные представители Купера и Шейк информацию никак не комментировали.