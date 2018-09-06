Ирину Дубцову и Алексея Воробьева заподозрили в романе

Напомним, что Ирина Дубцова десять лет назад рассталась со своим супругом — музыкантом Романом Черницыным. Также известно о романах артистки с бизнесменом Тиграном Мальянцем, диджеем Леонидом Руденко и футболистом Адеринсолой Хабибом Эсеолой. Алексей Воробьев снискал славу сердцееда — в числе его бывших подруг Татьяна Навка, Оксана Акиньшина, Анна Чиповская и Виктория Дайнеко.

А как вы думаете, какие отношения у Ирины Дубцовой и Алексея Воробьева?