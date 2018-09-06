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Ирину Дубцову и Алексея Воробьева заподозрили в романе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алексей Воробьев и Ирина Дубцова

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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Пара продемонстрировала жаркие чувства на музыкальном фестивале.

В Сети обсуждают страстный поцелуй, в котором слились Алексей Воробьев и Ирина Дубцова на «Новой волне». На творческом вечере Леонида Агутина в рамках музыкального фестиваля артисты исполнили его хит «Если ты когда-нибудь меня простишь». По словам очевидцев, Алексей и Ирина во время исполнения практически не могли оторваться друг от друга, а кульминацией стал жаркий поцелуй. Тем не менее многим показалось, что Дубцова смутилась от такого проявления чувств.

Напомним, что Ирина Дубцова десять лет назад рассталась со своим супругом — музыкантом Романом Черницыным. Также известно о романах артистки с бизнесменом Тиграном Мальянцем, диджеем Леонидом Руденко и футболистом Адеринсолой Хабибом Эсеолой. Алексей Воробьев снискал славу сердцееда — в числе его бывших подруг Татьяна Навка, Оксана Акиньшина, Анна Чиповская и Виктория Дайнеко.

А как вы думаете, какие отношения у Ирины Дубцовой и Алексея Воробьева?

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