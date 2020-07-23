Ирина Слуцкая в годовщину свадьбы показала нежное фото с мужем: «Очень люблю!»

«Бумажная свадьба! Если вдруг кто хочет нас поздравить и у вас не получается подарить бумажный презент, всегда можно оставить комментарий! Шучу.

А если серьезно, нашей семье по штампу в паспорте сегодня исполнилось два года. На самом же деле, конечно, намного больше... Мой любимый муж, любящий отец, самый лучший мужчина на свете, поздравляю тебя с нашим праздником. Очень люблю!», — написала Ирина в Instagram.

«Живите долго и счастливо», «Поздравляю вас с годовщиной свадьбы! Желаю любви, счастья, благополучия и всего самого наилучшего вашей семье!», «Любви, согласия, доброго здоровья!», «Ирочка! Поздравляю! Любви вам взаимной на долгие годы! Дарю вам бумажного змея! И пусть ваша семья стремится за ним ввысь!», «Счастья, радости и любви!», — пожелали супругам подписчики.

У Ирины и Алексея растет общая дочь Кира. У фигуристки от первого брака есть сын Артем и дочь Варя, у ее мужа также есть сын и дочь от первой жены.