Ирина Слуцкая в годовщину свадьбы показала нежное фото с мужем: «Очень люблю!»
Фото: www.instagram.com/slutskayaofficial/
41-летняя Ирина Слуцкая отмечает бумажную свадьбу: в июле 2018-го она вышла замуж во второй раз. В знаменательный день спортсменка показала нежное фото с супругом Алексеем Говыриным.
«Бумажная свадьба! Если вдруг кто хочет нас поздравить и у вас не получается подарить бумажный презент, всегда можно оставить комментарий! Шучу.
А если серьезно, нашей семье по штампу в паспорте сегодня исполнилось два года. На самом же деле, конечно, намного больше... Мой любимый муж, любящий отец, самый лучший мужчина на свете, поздравляю тебя с нашим праздником. Очень люблю!», — написала Ирина в Instagram.
«Живите долго и счастливо», «Поздравляю вас с годовщиной свадьбы! Желаю любви, счастья, благополучия и всего самого наилучшего вашей семье!», «Любви, согласия, доброго здоровья!», «Ирочка! Поздравляю! Любви вам взаимной на долгие годы! Дарю вам бумажного змея! И пусть ваша семья стремится за ним ввысь!», «Счастья, радости и любви!», — пожелали супругам подписчики.
У Ирины и Алексея растет общая дочь Кира. У фигуристки от первого брака есть сын Артем и дочь Варя, у ее мужа также есть сын и дочь от первой жены.
Фото и видео: Instagram Ирины Слуцкой
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