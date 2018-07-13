Ирина Шейк о семейной жизни с Брэдли Купером: «Я нормальный человек»

Обычно Ирина Шейк и Брэдли Купер не делятся с журналистами и поклонниками подробностями своих отношений, к тому же они лишь недавно впервые открыто вышли вместе в свет. Но на днях супермодель все же нарушила собственное правило — в интервью британской газете Evening Standard она дала понять, что в ее семье царит гармония.

«В свободное от работы время я живу как нормальный человек», — коротко, но ясно прокомментировала Ирина.