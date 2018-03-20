Ирина Хакамада заявила, что у нее с мужем свободные отношения
На днях в Сети появился новый выпуск шоу «А поговорить?», в котором знаменитости откровенно рассказывают о своей жизни. В свежем эпизоде снялась политик Ирина Хакамада, которая неожиданно заявила, что уже много лет не ревнует супруга Владимира Сиротинского и совершенно спокойно относится к его увлечениям.
«Мы заключили пакт о ненападении, о совместном существовании, поскольку мы дико интересны друг другу, и о свободе. У нас партнерские отношения, — объяснила публицист в видеоинтервью. — Мы слишком взрослые люди. Нам неинтересно быть все время с одним человеком, это надоедает. Вот и все. Мы договорились об этом на третий год общения».
Напомним, Хакамада и Сиротинский женаты уже более 20 лет, у них есть взрослая «особенная» дочь Мария. Также у Ирины Муцуовны есть сын Даниил от предыдущих отношений.
Фото: Instagram, Global Look Press