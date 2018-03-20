Ирина Хакамада заявила, что у нее с мужем свободные отношения

«Мы заключили пакт о ненападении, о совместном существовании, поскольку мы дико интересны друг другу, и о свободе. У нас партнерские отношения, — объяснила публицист в видеоинтервью. — Мы слишком взрослые люди. Нам неинтересно быть все время с одним человеком, это надоедает. Вот и все. Мы договорились об этом на третий год общения».

Напомним, Хакамада и Сиротинский женаты уже более 20 лет, у них есть взрослая «особенная» дочь Мария. Также у Ирины Муцуовны есть сын Даниил от предыдущих отношений.

Фото: Instagram, Global Look Press