logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Иосиф Пригожин рассказал, чем его покорила Валерия

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 13

Фото из Instagram Иосифа Пригожина

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Продюсер сделал неожиданное признание.

Иосиф Пригожин и Валерия вместе уже более пятнадцати лет. Супруги часто посвящают друг другу трогательные слова и с удовольствием демонстрируют крепкие отношения. Несколько часов назад Иосиф сделал неожиданное признание — продюсер признался, чем его покорила певица: «Многие люди думают, что в женщине самое привлекательное ноги, грудь, попа,рост и т.д. Не знаю как для кого, а для меня- глаза. Этим волшебным взглядом 16 лет назад @valeriya сразила меня наповал, да так, что я до сих пор хожу околдованный ею».

«Глаза глубокие наполнены смыслом, небом и морем, голубые», «Валерия-редкостная красавица!!!и умница!!!», «Её глазами не только Вы околдованны))) а миллионы», «Так чудесно о женщине может сказать только по настоящему влюблённый мужчина», «У неё в действительности очень красивые глаза и душа!!! И она просто замечательная женщина!!!», «Это правда, Иосиф, у Валерии невероятно красивые глаза», «Конечно же глаза, а у Валерии они необыкновенные, вам очень повезло смотреть в них каждый день!!!», «Иосиф, восхищаюсь Вашим отношением к любимой женщине, а глаза у Валерии действительно невероятной красоты!» — пишут поклонники.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Алые сапоги-чулки и серебристое платье-халат: новогодний наряд Екатерины Климовой понравился ее подписчицам
Татьяна Брухунова о Евгении Петросяне: «Я не мыслю без него своей жизни»
«Ну вот и все, разлетелись»: Максим Виторган поставил точку в разговорах об изменах жены
«Такая, какая есть»: 48-летняя Наоми Кэмпбелл показала честное селфи без парика
Марат Башаров жестоко избил молодую жену Елизавету
Семейное застолье и погоня до лифта: в Сети появились новые подробности ссоры Башарова с женой, после которой он сломал ей нос