Иосиф Пригожин рассказал, чем его покорила Валерия

Иосиф Пригожин и Валерия вместе уже более пятнадцати лет. Супруги часто посвящают друг другу трогательные слова и с удовольствием демонстрируют крепкие отношения. Несколько часов назад Иосиф сделал неожиданное признание — продюсер признался, чем его покорила певица: «Многие люди думают, что в женщине самое привлекательное ноги, грудь, попа,рост и т.д. Не знаю как для кого, а для меня- глаза. Этим волшебным взглядом 16 лет назад @valeriya сразила меня наповал, да так, что я до сих пор хожу околдованный ею».