Иосиф Пригожин рассказал, чем его покорила Валерия

Иосиф Пригожин и Валерия вместе уже более пятнадцати лет. Супруги часто посвящают друг другу трогательные слова и с удовольствием демонстрируют крепкие отношения. Несколько часов назад Иосиф сделал неожиданное признание — продюсер признался, чем его покорила певица: «Многие люди думают, что в женщине самое привлекательное ноги, грудь, попа,рост и т.д. Не знаю как для кого, а для меня- глаза. Этим волшебным взглядом 16 лет назад @valeriya сразила меня наповал, да так, что я до сих пор хожу околдованный ею».
«Глаза глубокие наполнены смыслом, небом и морем, голубые», «Валерия-редкостная красавица!!!и умница!!!», «Её глазами не только Вы околдованны))) а миллионы», «Так чудесно о женщине может сказать только по настоящему влюблённый мужчина», «У неё в действительности очень красивые глаза и душа!!! И она просто замечательная женщина!!!», «Это правда, Иосиф, у Валерии невероятно красивые глаза», «Конечно же глаза, а у Валерии они необыкновенные, вам очень повезло смотреть в них каждый день!!!», «Иосиф, восхищаюсь Вашим отношением к любимой женщине, а глаза у Валерии действительно невероятной красоты!» — пишут поклонники.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram