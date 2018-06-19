«Инстаграм был последней каплей»: Иван Жидков потерял любовь и семимесячного сына из-за Татьяны Арнтгольц

Несколько часов назад в Сети разгорелась настоящая семейная драма, причиной которой стала опубликованная в блоге известного актера фотография. Гражданская жена Ивана Жидкова, недавно ставшая матерью его сына, написала полный эмоций пост.

«Боритесь со страхами! Когда я была маленькая, моим родителям удалось сохранить семью до моего трехлетия! В итоге, воспитываясь бабушкой, я боялась повторить их судьбу! И боялась до такой степени, что развалилась моя в 7-ми месячном возрасте сына. Я до последнего не хотела это анонсировать, но вчерашний Инстаграм Вани был для меня последней каплей! И я бы проглотила и сделала вид, что ничего не произошло, да налетели куры со своим "Иван и Татьяна такая красивая пара"! Что ж, радуйтесь курицы! Иван с Таней действительно были красивой парой! Да и мы были тоже ничего, чего уж греха таить. Всегда есть причины что что-то происходит так, а не иначе! Но как говорится, все проходит, и это пройдёт! Я благодарна за маленького человека, который открыл во мне настоящую любовь и за лабрадора, о котором всегда мечтала. Уверена сохраним не менее теплые отношения ради сына, ну а пока я пойду почитаю книги про прощение, любовь, благодарность и прочие штуки, которые не свойственны гормонозависимой женщине. Всем peace», — обратилась к своим подписчикам она.