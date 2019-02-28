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«Иногда бесит»: Кристина Асмус откровенно и трогательно высказалась о Гарике Харламове в день его рождения

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Кристина Асмус и Гарик Харламов

Фото: Instagram Кристины Асмус
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Кристина Асмус поздравила мужа с днем рождения.

В последний день календарной зимы, 28 февраля, шоумен Гарик Харламов празднует день своего рождения. В честь этого Кристина Асмус откровенно и трогательно высказалась о муже в Instagram.

«Любимый, я не знаю человека добрее, мягче и порядочней, чем ты. Я восхищаюсь тому, как слова "выгодно" и "пиар" вызывают у тебя дичайшую аллегию. В этом мы схожи. Наверное, единственно в чем. Я обожаю в тебе твою непосредственность, твою искренность, честность. Я уважаю в тебе принципиальность. Иногда бесит, но сегодня др, не будем)))))) Ты человек, к которому тянутся абсолютно все, с кем ты когда-либо встречался. Ты в лучший в мире отец!! Выплакала, наверн, все глаза уже от умиления, глядя на вас с дочкой))) Я каждый раз любуюсь тобой как артистом. Ты космически талантлив!!! Я тянусь за твоей легкостью и свободой на сцене. Ну, короче... ты делаешь меня самой счастливой женщиной в мире! Я люблю тебя», — написала она.

Действительно, в своих блогах звездная пара часто публикует видеоролики, в которых Гарик показывает свой талант не только родителя, но и отца, называя себя «папа Харло».

Присоединяемся к поздравлениям!

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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