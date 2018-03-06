Ингеборга Дапкунайте разводится с мужем
Как сообщают российские СМИ, 55-летняя Ингеборга Дапкунайте стала инициатором собственного развода с 46-летним Дмитрием Ямпольским.
Накануне вечером в российской прессе появились печальные новости о разводе актрисы Ингеборги Дапкунайте и бизнесмена Дмитрия Ямпольского после 5 лет брака. Причины такого решения пары неизвестны, но источники сообщили, что документы подала именно артистка.
Говорят, Инга и Дмитрий расстались еще в конце прошлого года, а в данный период проходит сама процедура расторжения брака. У супругов подрастает общий сын Алекс.
Напомним, Дапкунайте была замужем три раза — до Ямпольского ее мужьями были актер Арунас Сакалаускас и режиссер Саймон Стоукс.
Фото: Global Look Press
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