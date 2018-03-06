Накануне вечером в российской прессе появились печальные новости о разводе актрисы Ингеборги Дапкунайте и бизнесмена Дмитрия Ямпольского после 5 лет брака. Причины такого решения пары неизвестны, но источники сообщили, что документы подала именно артистка.

Говорят, Инга и Дмитрий расстались еще в конце прошлого года, а в данный период проходит сама процедура расторжения брака. У супругов подрастает общий сын Алекс.