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«Им суждено было встретиться»: Инна Маликова рассказала о трепетных отношениях Инны и Стаса Михайловых

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Стас и Инна Михайловы

Фото: Instagram Инны Михайловой
В эфир Первого канала вышел документальный фильм, посвященный певцу.

Поклонницы 50-летнего Стаса Михайлова восхищаются его нежными и трепетными отношениями с супругой Инной. Певец и его будущая жена познакомились в 2006 году после его концерта, на который Инна, не будучи поклонницей, пришла с мамой и сестрой. Подруга семьи Михайловых Инна Маликова уверена, что брак Стаса и Инны был предначертан на небесах. «Это за них было решено свыше. Они так были нужны друг другу, так сильно помогли друг другу расцвести, стать теми, кем они есть сейчас. Им суждено было встретиться», — рассказала Маликова в документальном фильме «Стас Михайлов. Все слезы женщин», вышедшем 29 июня на Первом канале.

Инна Михайлова не скрывает, что им с мужем пришлось преодолеть многое, чтобы достичь благополучия — поначалу она была и гримером, и костюмером для супруга, ездила с ним на гастроли. «Мы долго встречались, разговаривали. По телефону могли разговаривать семь часов. <…>Мы были не молоды, мне было 33, Стасу — 37. Мы осторожничали», — вспоминает супруга Стаса Михайлова. По признанию певца, встреча с будущей женой стала переломной в его жизни: «Она появилась, и мне так легко стало. У меня в тот момент не было ничего, и мы пошли с ней. Поэтому на сегодняшний день это мой самый преданный и близкий человек. Это моя награда, что она есть в моей жизни».

Напомним, у Стаса и Инны Михайловых шестеро детей. По двое от предыдущих браков и общие дочки Иванна и Мария.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube/Стас Михайлов, 1tv.ru

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