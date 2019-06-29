«Им суждено было встретиться»: Инна Маликова рассказала о трепетных отношениях Инны и Стаса Михайловых

Инна Михайлова не скрывает, что им с мужем пришлось преодолеть многое, чтобы достичь благополучия — поначалу она была и гримером, и костюмером для супруга, ездила с ним на гастроли. «Мы долго встречались, разговаривали. По телефону могли разговаривать семь часов. <…>Мы были не молоды, мне было 33, Стасу — 37. Мы осторожничали», — вспоминает супруга Стаса Михайлова. По признанию певца, встреча с будущей женой стала переломной в его жизни: «Она появилась, и мне так легко стало. У меня в тот момент не было ничего, и мы пошли с ней. Поэтому на сегодняшний день это мой самый преданный и близкий человек. Это моя награда, что она есть в моей жизни».