Идиллия на закате: экс-супруга Дмитрия Пескова показала страсть с молодым женихом

Недавно Екатерина Солоцинская отправилась в романтический отпуск в Турцию с женихом, юристом Андреем Григорьевым. Пара наслаждалась морем, солнцем и уединением, а несколько самых милых снимков многодетная мама выложила в свой микроблог.

Особенное внимание фолловеров привлекло селфи Екатерины и Андрея — влюбленные нежно прижались друг к другу перед страстным поцелуем. Они выглядят очень счастливыми.