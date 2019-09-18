Идеальный выходной: Вера Брежнева показала нежное фото с мужем и заговорила о сыне

Также из ответов выяснилось, что певица не закрыла для себя вопрос материнства. «У меня пока нет сына», — ответила она, дав надежду поклонницам вновь увидеть любимицу в положении и с малышом.

Были и забавные моменты. Так, одна из поклонниц спросила, бьет ли певица подчиненных — якобы в кулуарах ходят такие слухи. А еще Вера призналась, что до сих пор испытывает волнение перед выходом на сцену.

Напомним, что Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились в Италии в 2015 году. До сих пор время от времени подписчики упрекают певицу, что она увела мужа у Яны Сумм, родившей ему троих детей и отдавшей браку с ним около двадцати лет. Поклонники осуждают таких критиков: пара выглядит абсолютно счастливой.