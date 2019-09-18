passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Идеальный выходной: Вера Брежнева показала нежное фото с мужем и заговорила о сыне

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Вера Брежнева

Фото: Instagram Веры Брежневой

37-летняя Вера Брежнева ответила на вопросы поклонников.

Вера Брежнева — счастливая жена и мама, успешная певица, однако сочетать карьеру и семью ей довольно тяжело. Она в очередной раз пожаловалась на это, отвечая на вопросы поклонников, — призналась, что очень устает от переездов, страдает от недосыпа и невозможности нормально поесть. А еще — поделилась фотографией из свего идеального выходного дня.

Также из ответов выяснилось, что певица не закрыла для себя вопрос материнства. «У меня пока нет сына», — ответила она, дав надежду поклонницам вновь увидеть любимицу в положении и с малышом.

Были и забавные моменты. Так, одна из поклонниц спросила, бьет ли певица подчиненных — якобы в кулуарах ходят такие слухи. А еще Вера призналась, что до сих пор испытывает волнение перед выходом на сцену.

Напомним, что Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились в Италии в 2015 году. До сих пор время от времени подписчики упрекают певицу, что она увела мужа у Яны Сумм, родившей ему троих детей и отдавшей браку с ним около двадцати лет. Поклонники осуждают таких критиков: пара выглядит абсолютно счастливой.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!