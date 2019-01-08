Идеальная мачеха: Нюша подружилась с сыновьями мужа

В конце ноября прошлого года Нюша и Игорь Сивов стали родителями. Помимо заботы о собственной маленькой дочке, имя которой она пока не называет, певица старается найти время и на сыновей мужа от его первого брака. Об этом свидетельствуют милые снимки в микроблоге Игоря.

На днях мальчики прилетели в гости к отцу в Майами, и мужчина сводил родных, включая Нюшу, в парк аттракционов. «Мои любимые», — подписал он забавное селфи с женой и старшим сыном. Видно, что Нюша прекрасно относится к детям супруга и абсолютно не препятствует их общению.