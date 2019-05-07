И все-таки они пара: Кэти Холмс и Джейми Фокс впервые вышли в свет вместе

Несколько лет подряд актриса Кэти Холмс скрывала свои отношения с Джейми Фоксом. Поговаривают, что запрет на новые публичные романы наложил ее бывший супруг Том Круз. Этой весной пара, слухи о которой ходили с 2013 года, наконец вышла в свет вместе.

Кэти и Джейми появились на Met Gala. Они не скрывали нежных чувств, передают очевидцы. Идиллию запечатлел на видео дизайнер Зак Позен.