И все-таки они пара: Кэти Холмс и Джейми Фокс впервые вышли в свет вместе

Несколько лет подряд актриса Кэти Холмс скрывала свои отношения с Джейми Фоксом. Поговаривают, что запрет на новые публичные романы наложил ее бывший супруг Том Круз. Этой весной пара, слухи о которой ходили с 2013 года, наконец вышла в свет вместе.
Кэти и Джейми появились на Met Gala. Они не скрывали нежных чувств, передают очевидцы. Идиллию запечатлел на видео дизайнер Зак Позен.
Кэти Холмс выглядела абсолютно счастливой в этот вечер.
Платье, которое выбрала для этого вечера актриса, также принадлежало «перу» Зака Позена.
Поклонники пары полагают, что появление пары вместе повлечет за собой более серьезные шаги: возможно, Кэти и Джейми наконец перестанут уверять публику, что одиноки, и сообщат о помолвке?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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