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И он туда же: друг и коллега Петросяна Святослав Ещенко разводится с женой после 20 лет брака

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Евгений Петросян в окружении коллег

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47-летний Святослав Ещенко признался, что тоже находится в разгаре бракоразводного процесса с супругой, как и его давний друг Евгений Петросян.

На днях российских поклонников потрясла новость о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Юмористы прожили в браке 33 года. Выяснилось, что сейчас они делят имущество. Журналисты портала StarHit решили поинтересоваться мнением друга и коллеги Петросяна Святослава Ещенко, с которым он сейчас гастролирует по югу России, и оказалось, что тот тоже расстался с супругой.

«Петросян, как обычно, на позитиве! Но мне, вот честно, сейчас не до его миллиардов, потому что сам разъезжаюсь с женой Ириной. Мы вместе прожили 20 лет, но она меня мучает и выносит мне мозг. Мне очень с ней тяжело. Это не спонтанное решение: мы проверили свое намерение расторгнуть брак, прожив уже два года раздельно», — рассказал Святослав.

Мужчина намекнул, что слухи о новом романе Евгения Вагановича могут оказаться правдой, поскольку снова с юмором сравнил его с собой: «Строить отношения мне с новой женщиной в 47 лет очень сложно — давайте начистоту, я ведь старый совсем!». Напомним, в Сети обсуждают, что Петросян уже давно живет со своей молодой ассистенткой.

Фото: Natalya Loginova, Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press, Instagram

Видео: Instagram

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