И он туда же: друг и коллега Петросяна Святослав Ещенко разводится с женой после 20 лет брака

На днях российских поклонников потрясла новость о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Юмористы прожили в браке 33 года. Выяснилось, что сейчас они делят имущество. Журналисты портала StarHit решили поинтересоваться мнением друга и коллеги Петросяна Святослава Ещенко, с которым он сейчас гастролирует по югу России, и оказалось, что тот тоже расстался с супругой.

«Петросян, как обычно, на позитиве! Но мне, вот честно, сейчас не до его миллиардов, потому что сам разъезжаюсь с женой Ириной. Мы вместе прожили 20 лет, но она меня мучает и выносит мне мозг. Мне очень с ней тяжело. Это не спонтанное решение: мы проверили свое намерение расторгнуть брак, прожив уже два года раздельно», — рассказал Святослав.