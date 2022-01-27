«И не друг, и не враг, а — так»: от общения с какими людьми лучше отказаться
В первую очередь оградиться необходимо от людей, которые постоянно обращаются с просьбами. При этом в обратном случае, когда вам понадобится помощь, такой человек, вероятнее всего, оправдается и откажет. Воздержаться от общения лучше и с теми, кто боится действовать. Такие «товарищи» успешно затягивают в свое болото окружающих, а во время принятия вами важных решений начинают отговаривать. При этом они завидуют и даже ненавидят тех, кто успешнее их, пишет Life.
Легко утянет на дно и зависимый «друг», с которым бесполезно строить совместные планы. Он живет одним днем: сегодня делает успехи, а завтра теряет абсолютно все. А вот с любителями конфликтов и так называемыми абьюзерами не то что нежелательно, а даже запрещено общаться. Такие люди буквально питаются энергией окружающих.
Существуют и другие вредители. К ним относятся обладатели синдрома жертвы, любители деструктивной критики и манипуляторы чужой самооценкой.
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