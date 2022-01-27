«И не друг, и не враг, а — так»: от общения с какими людьми лучше отказаться

Легко утянет на дно и зависимый «друг», с которым бесполезно строить совместные планы. Он живет одним днем: сегодня делает успехи, а завтра теряет абсолютно все. А вот с любителями конфликтов и так называемыми абьюзерами не то что нежелательно, а даже запрещено общаться. Такие люди буквально питаются энергией окружающих.

Существуют и другие вредители. К ним относятся обладатели синдрома жертвы, любители деструктивной критики и манипуляторы чужой самооценкой.