Гвинет Пэлтроу рассказала о тайной свадьбе

Накануне иностранные и российские СМИ обсуждали странное мероприятие, которое проходило в Лос-Анджелесе. Нарядные Дженнифер Энистон, Деми Мур, Кейт Хадсон, Кэмерон Диас, Джулия Робертс, Лив Тайлер и другие звезды посетили вечеринку, оранизованную 45-летней актрисой Гвинет Пэлтроу и 47-летним продюсером Брэдом Фэлчаком.

СМИ предположили, что пара наконец тайно сыграла свадьбу. Издание Daily Mail уточнило: на празднике было 400 гостей. «Но платье невесты» было темным, что вызывало сомнения.

Примерно час назад Гвинет нарушила молчание. «Спасибо Райану Мерфи за самый незабываемый вечер празднования нашей любви. Я не могу найти подходящих слов, чтобы выразить свою благодарность. Джамбаттиста Валли, я никогда не забуду мое великолепное платье. Лоренсо Мартин, спасибо за прическу. Спасибо Майе Мейерс за фото. Спасибо нашим друзьям за то, что пришли и поддержали нас. Мы чувствуем себя самыми удачливыми людьми на земле, потому что вы у нас есть. И больше всех я хочу поблагодарить Брэда Фэлчака — за настоящее счастье», — написала она в блоге.