Гвинет Пэлтроу рассказала о тайной свадьбе

Накануне иностранные и российские СМИ обсуждали странное мероприятие, которое проходило в Лос-Анджелесе. Нарядные Дженнифер Энистон, Деми Мур, Кейт Хадсон, Кэмерон Диас, Джулия Робертс, Лив Тайлер и другие звезды посетили вечеринку, оранизованную 45-летней актрисой Гвинет Пэлтроу и 47-летним продюсером Брэдом Фэлчаком.
СМИ предположили, что пара наконец тайно сыграла свадьбу. Издание Daily Mail уточнило: на празднике было 400 гостей. «Но платье невесты» было темным, что вызывало сомнения.
Примерно час назад Гвинет нарушила молчание. «Спасибо Райану Мерфи за самый незабываемый вечер празднования нашей любви. Я не могу найти подходящих слов, чтобы выразить свою благодарность. Джамбаттиста Валли, я никогда не забуду мое великолепное платье. Лоренсо Мартин, спасибо за прическу. Спасибо Майе Мейерс за фото. Спасибо нашим друзьям за то, что пришли и поддержали нас. Мы чувствуем себя самыми удачливыми людьми на земле, потому что вы у нас есть. И больше всех я хочу поблагодарить Брэда Фэлчака — за настоящее счастье», — написала она в блоге.
Торжественная церемония прошла в историческом здании Театра Лос-Анджелеса. Журналистам пояснили, что это — вечеринка по случаю помолвки. Подозрения вызвал лишь чехол с логотипом свадебного дизайнера Monique Lhuillier, который позже привезла мама невесты, актриса Блайт Даннер.
Девичник актрисы проходил в Мексике.
Бывшего супруга Гвинет Пэлтроу, 41-летнего лидера группы Coldplay Криса Мартина, на празднике не было, несмотря на хорошие отношения пары. От брака с ним, который продлился 11 лет, у актрисы растут дочь Эппл и сын Мозес.
Фото: instagram, globallookpress