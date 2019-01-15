«Гулять и радоваться»: 72-летний Петросян и его 30-летняя помощница улетели в совместный отпуск

Евгений Ваганович выглядит очень счастливым на снимках из Барселоны, как и его возлюбленная. Кстати, в одном из последних постов Татьяна объяснила, почему не будет публиковать фото со своим мужчиной: «Мой профиль в Инстаграм — это некий публичный альбом. Сюда уходит 1% от моей жизни. Не считаю возможным публиковать здесь личное!».

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram