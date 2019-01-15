«Гулять и радоваться»: 72-летний Петросян и его 30-летняя помощница улетели в совместный отпуск

Перед Новым годом молодой директор театра Евгения Петросяна и личная помощница самого юмориста Татьяна Брухунова наконец призналась, что они с Евгением Вагановичем действительно вместе. А на днях пара решила отдохнуть в Барселоне — разумеется, также вместе.
Пока Петросян и Брухунова не публикуют совместные снимки, но интернет-пользователи уверены, что в этом путешествии они неразлучны. Например, 14 января артист и его молодая помощница посетили известный ресторан Botafumeir, специализирующийся на галисийской кухне, где полакомились улитками-рапанами и другими деликатесами.
Евгений Ваганович выглядит очень счастливым на снимках из Барселоны, как и его возлюбленная. Кстати, в одном из последних постов Татьяна объяснила, почему не будет публиковать фото со своим мужчиной: «Мой профиль в Инстаграм — это некий публичный альбом. Сюда уходит 1% от моей жизни. Не считаю возможным публиковать здесь личное!».
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram