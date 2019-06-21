Грустные песни и попытки примирения: Ксения Бородина устроила мужу бойкот?

Ксения Бородина поссорилась с мужем, уверены светские сплетники. Курбан Омаров стал реже появляться на фото и в видео в ее блоге, позже в его блоге был опубликован пост с загадочным четверостишием, которое многие восприняли как попытку примирения с бойкотирующей его супругой.
Ксения Бородина, тем временем, хранит молчание и как минимум сутки слушает «говорящие» песни в авто.
Супруги пока никак не комментируют ситуацию, на вопросы подписчиков также предпочитают не реагировать.
Будем ждать развития событий.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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