Грустные песни и попытки примирения: Ксения Бородина устроила мужу бойкот?

Ксения Бородина поссорилась с мужем, уверены светские сплетники. Курбан Омаров стал реже появляться на фото и в видео в ее блоге, позже в его блоге был опубликован пост с загадочным четверостишием, которое многие восприняли как попытку примирения с бойкотирующей его супругой.