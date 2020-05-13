Григорий Лепс нежно поздравил красавицу-жену с днем рождения: «Спасибо за детей и заботу»
Фото: Instagram
57-летний Григорий Лепс счастлив во втором браке с супругой Анной, с которой растит дочь и сына. Впервые Григорий увидел Анну в 2000 году, и она навсегда завоевала его сердце.
13 мая Лепс нежно поздравил любимую красавицу-жену с днем рождения.
«С днем рождения, Аня! Я желаю тебе всегда оставаться такой же невероятно красивой, умной, веселой и жизнерадостной. Пусть каждое твое стремление знаменуется победой, пусть каждая твоя мечта обязательно исполнится. Спасибо за детей и заботу о нас. Здоровья тебе, великолепного настроения и счастья!», — написал певец в социальной сети и показал красивое фото своей избранницы.
«Очень красивая! Еще и умная! Примите поздравление!», «С днем рождения, красавица! Счастья, удачи, любви», «И пусть будет все хорошо и позитивно!», — присоединились к поздравлениям подписчики Григория Лепса.
Напомним, у артиста четверо детей. Старших Ингу и Еву ему родила первая жена Светлана, с которой он познакомился в музыкальном училище. А Николь и Иван родились в браке с Анной.
Фото: Instagram
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