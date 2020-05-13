Григорий Лепс нежно поздравил красавицу-жену с днем рождения: «Спасибо за детей и заботу»

57-летний Григорий Лепс счастлив во втором браке с супругой Анной, с которой растит дочь и сына. Впервые Григорий увидел Анну в 2000 году, и она навсегда завоевала его сердце.

13 мая Лепс нежно поздравил любимую красавицу-жену с днем рождения.

«С днем рождения, Аня! Я желаю тебе всегда оставаться такой же невероятно красивой, умной, веселой и жизнерадостной. Пусть каждое твое стремление знаменуется победой, пусть каждая твоя мечта обязательно исполнится. Спасибо за детей и заботу о нас. Здоровья тебе, великолепного настроения и счастья!», — написал певец в социальной сети и показал красивое фото своей избранницы.