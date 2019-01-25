«Горжусь и восхищаюсь»: Елизавета Боярская нежно поздравила старшего брата с днем рождения

На днях Сергей Боярский, единственный сын Михаила Боярского и Ларисы Луппиан, отпраздновал день рождения. Разумеется, родные и близкие поздравили политика, а младшая сестра Елизавета поделилась с интернет-пользователями очень трогательным архивным снимком с братом.
«Вот именно так крепко, как на этой фотографии, я тебя люблю!!! С Днем Рождения, брат. @sergeyboyarskiy! Восхищаюсь тобой и горжусь! Будь здоров и счастлив!» — эмоционально подписала актриса фотографию, на которой еще маленькой девочкой обнимает брата и прижимается к нему щекой.
У Сергея и Елизаветы всегда были очень теплые отношения. Кстати, именно Боярский-младший первым сообщил всем неравнодушным о появлении на свет еще одного его племянника. Праздники вся семья тоже отмечает, как правило, вместе, поэтому не исключено, что и свой день рождения Сергей отметит с родными.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram