logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Горжусь и восхищаюсь»: Елизавета Боярская нежно поздравила старшего брата с днем рождения

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 7

Елизавета Боярская с родителями, братом и мужем

Arrows-left
Arrows-right
Reload
24 января депутату Госдумы и сыну Михаила Боярского Сергею исполнилось 39 лет.

На днях Сергей Боярский, единственный сын Михаила Боярского и Ларисы Луппиан, отпраздновал день рождения. Разумеется, родные и близкие поздравили политика, а младшая сестра Елизавета поделилась с интернет-пользователями очень трогательным архивным снимком с братом.

«Вот именно так крепко, как на этой фотографии, я тебя люблю!!! С Днем Рождения, брат. @sergeyboyarskiy! Восхищаюсь тобой и горжусь! Будь здоров и счастлив!» — эмоционально подписала актриса фотографию, на которой еще маленькой девочкой обнимает брата и прижимается к нему щекой.

У Сергея и Елизаветы всегда были очень теплые отношения. Кстати, именно Боярский-младший первым сообщил всем неравнодушным о появлении на свет еще одного его племянника. Праздники вся семья тоже отмечает, как правило, вместе, поэтому не исключено, что и свой день рождения Сергей отметит с родными.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Я похожа на сдобную, вкусную булочку»: располневшая Анита Цой отказывается худеть
Мама, муж и «специальная женщина»: Виктория Лопырева планирует рожать первенца в России
«Да, мне противно»: Лиза Пескова осудила неухоженных женщин
«Подумайте, как найти мужчину без детей»: Роза Сябитова дала совет одиноким женщинам
Анастасия Волочкова наконец рассекретила возлюбленного, оказавшегося певцом
Ксюша Шаталина из «Моей прекрасной няни» повзрослела и стала эффектной блондинкой