«Горжусь и восхищаюсь»: Елизавета Боярская нежно поздравила старшего брата с днем рождения

На днях Сергей Боярский, единственный сын Михаила Боярского и Ларисы Луппиан, отпраздновал день рождения. Разумеется, родные и близкие поздравили политика, а младшая сестра Елизавета поделилась с интернет-пользователями очень трогательным архивным снимком с братом.

«Вот именно так крепко, как на этой фотографии, я тебя люблю!!! С Днем Рождения, брат. @sergeyboyarskiy! Восхищаюсь тобой и горжусь! Будь здоров и счастлив!» — эмоционально подписала актриса фотографию, на которой еще маленькой девочкой обнимает брата и прижимается к нему щекой.