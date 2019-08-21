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На хлеб не намажешь: в Сети раскритиковали парня, сделавшего предложение девушке с помощью горчицы

Больше всего пользователей возмутило недописанное признание в любви на одном из тостов — жених забыл последнее слово во фразе «Я люблю тебя».

Что люди только не выдумывают, чтобы необычно и творчески сделать предложение своим возлюбленным. Главное, конечно, чтобы от чистого сердца, а не из-за вынуждающих на то обстоятельств, но иногда даже самый искренний порыв может выглядеть оскорбительно.

Одного такого жениха раскритиковали в Сети: он написал слова с признанием в любви и предложением руки и сердца горчицей на тостах.

«Я люблю. Выйдешь ли ты за меня?», — красуется на хлебе.

Предложение выйти замуж

Фото: Facebook

Озадаченные пользователи потеряли дар речи и от самой идеи, и от не до конца законченной фразы о любви.

«Что он любит? Хлеб? Горчицу? Мне нужно знать ответ!», «Может, за этим стоит милая история? Они встретились у палатки с хот-догами?», «Как глупо и грязно!», «Надеюсь, она его потом съела», «Я, конечно, люблю сэндвичи, но…», «Я бы отказалась», «На этой фотке ужасно все, это заставляет мне грустить: ужасная тарелка, хлеб не поджаренный, горчица вместо какого-нибудь джема, некрасивые буквы…» , — передает комментарии пользователи британское издание Daily Mail.

Однако некоторые все же признались, что такой безумный креатив порой уместен: «Честно? Это бы на мне сработало, я люблю бутерброды», «Гораздо более творчески, чем у большинства! Правда, я бы предпочла корицу».

Несмотря на 2000 лайков и десятки положительных комментариев, по большей части пользователи все же не приняли нестандартное предложение о замужестве и были возмущены тем, что парень забыл закончить фразу с признанием в любви.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos, Facebook