На хлеб не намажешь: в Сети раскритиковали парня, сделавшего предложение девушке с помощью горчицы

Что люди только не выдумывают, чтобы необычно и творчески сделать предложение своим возлюбленным. Главное, конечно, чтобы от чистого сердца, а не из-за вынуждающих на то обстоятельств, но иногда даже самый искренний порыв может выглядеть оскорбительно.

Одного такого жениха раскритиковали в Сети: он написал слова с признанием в любви и предложением руки и сердца горчицей на тостах.

«Я люблю. Выйдешь ли ты за меня?», — красуется на хлебе.