Глазами влюбленного мужа: Богомолов показал счастливую Собчак в развевающемся платье с глубоким декольте

«С вами она расцвела», «Умеет этот режиссер приоткрыть завесу в мир страстей и грехопадений», «Так и хочется спеть: «Ты так красива, невыносимо! Как украшает женщину любовь!», «Ксения просто расцвела с вами. Нельзя не отметить, хотя у меня к ней всегда двоякие чувства», «Как ей идет эта прическа», — написали комплименты в комментариях, отметив, что женщина преображается рядом с «правильным» мужчиной.

Ксения Собчак до Константина Богомолова уже была замужем: ее брак с Максимом Виторганом длился меньше 4 лет. Но сейчас телеведущая называет Богомолова своим первым и единственным мужчиной.

Константин тоже не в первый раз в браке. После 10 лет совместной жизни он развелся с актрисой Дарьей Мороз. Многие обвиняли Собчак в том, что она увела режиссера из семьи. Но в недавнем интервью Мороз опровергла эту информацию.