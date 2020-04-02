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Глазами влюбленного мужа: Богомолов показал счастливую Собчак в развевающемся платье с глубоким декольте

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Ксения Собчак и Константин Богомолов

Фото: Instagram

Режиссер, находясь с женой в самоизоляции из-за коронавируса, скучает по жаркому отпуску с ненаглядной женой.

Константин Богомолов опубликовал в социальной сети видео из летнего и жаркого отпуска с женой Ксенией Собчак. В кадре счастливая Собчак позирует в развевающемся легком платье с глубоким декольте.

«А знаешь, все еще будет», — подписал ролик влюбленный муж, намекая, что изоляция, в которой все вынуждены находиться, продлится не вечно.

«С вами она расцвела», «Умеет этот режиссер приоткрыть завесу в мир страстей и грехопадений», «Так и хочется спеть: «Ты так красива, невыносимо! Как украшает женщину любовь!», «Ксения просто расцвела с вами. Нельзя не отметить, хотя у меня к ней всегда двоякие чувства», «Как ей идет эта прическа», — написали комплименты в комментариях, отметив, что женщина преображается рядом с «правильным» мужчиной.

Ксения Собчак до Константина Богомолова уже была замужем: ее брак с Максимом Виторганом длился меньше 4 лет. Но сейчас телеведущая называет Богомолова своим первым и единственным мужчиной.

Константин тоже не в первый раз в браке. После 10 лет совместной жизни он развелся с актрисой Дарьей Мороз. Многие обвиняли Собчак в том, что она увела режиссера из семьи. Но в недавнем интервью Мороз опровергла эту информацию.

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Фото и видео: Instagram, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press, Starface

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