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«Глаза горят у обоих»: Собчак и Богомолов провели вместе уикенд в Париже

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Ксения Собчак

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Журналисты выяснили, что на днях Ксения Собчак побывала в столице Франции не одна.

В Сети не утихает активное обсуждение любовного треугольника телеведущей Ксении Собчак, актера Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова. Никто из звезд прямо не комментирует сложившуюся ситуацию, но, как выяснилось, Ксения и Константин продолжают проводить время вместе. Об этом сообщила очевидица их встречи в Париже — пара посетила перформанс DAU.

«Искра между ними, глаза горят у обоих, никого не замечают. Кстати, с носом у Константина все было уже в порядке. Видимо, Виторган не так уж и приложился. Сфотографировала бы голубков, но на входе всех просили сдать мобильники», — рассказала женщина, пожелавшая остаться анонимной, в интервью журналу StarHit.

Напомним, Собчак все же недавно в эфире программы «Эксклюзив» высказалась о своих отношениях с мужем, но уклончиво, не подтвердив, но и не опровергнув слухи о скором разводе: «Сейчас у меня довольно сложный период — я могу сказать одно: невозможно разрушить отношения. Никто не может этого сделать. Когда люди по-настоящему любят друг друга и у них все хорошо, никто не может прийти, никакая роковая разлучница или разлучник, и что-то сломать, это невозможно. Иногда просто бывает так, что любовь проходит. Это не значит, что это были плохие отношения, это не значит, что они были неудачные, просто все заканчивается».

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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