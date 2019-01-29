«Глаза горят у обоих»: Собчак и Богомолов провели вместе уикенд в Париже

Напомним, Собчак все же недавно в эфире программы «Эксклюзив» высказалась о своих отношениях с мужем, но уклончиво, не подтвердив, но и не опровергнув слухи о скором разводе: «Сейчас у меня довольно сложный период — я могу сказать одно: невозможно разрушить отношения. Никто не может этого сделать. Когда люди по-настоящему любят друг друга и у них все хорошо, никто не может прийти, никакая роковая разлучница или разлучник, и что-то сломать, это невозможно. Иногда просто бывает так, что любовь проходит. Это не значит, что это были плохие отношения, это не значит, что они были неудачные, просто все заканчивается».

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram